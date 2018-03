Nazi-Lieder auf Heino-Album?

Der Sänger wehrte sich am Freitag in der “Bild”-Zeitung gegen die Kritik. “Wenn man danach sucht, findet man immer ein Lied, das missbraucht worden ist”, sagte Heino dem Blatt. “Die Lieder können doch nichts dafür, wenn sie instrumentalisiert worden sind.”

Heino als “Heimatbotschafter” unterwegs

Als einer von 47 “Heimatbotschaftern” hatte Heino am vergangenen Wochenende das ursprünglich 1981 aufgenommene Album an die Ministerin für Heimat des Bundeslands Nordrhein-Westfalen, Ina Scharrenbach (CDU), verschenkt. Die Fraktion der Sozialdemokraten im Landtag reagierte empört und wollte am Donnerstag von der Landesregierung wissen, warum Heino überhaupt eingeladen war. Dem Schlagersänger wurde in der Vergangenheit immer wieder eine unkritische Haltung zu völkischem Liedgut vorgeworfen.

Für besondere Empörung sorgte auf der CD das von der SS als “Treuelied” glorifizierte Stück von 1814 “Wenn alle untreu werden”, das allerdings nicht nur von der SS, sondern auch vom NS-Widerstand gesungen wurde. Heino selbst erklärte nun, er habe bei der Aufnahme mit Historikern zusammengearbeitet. “Die haben gesagt, das sei in Ordnung.”

Auch auf Twitter war Heino am Freitag Thema. Wir haben eine Übersicht für euch:

“Heino schenkt Heimatministerin Platte mit Liedern der SS”

Da ist die Haselnuss aber bisschen mehr als nur schwarz-braun. — Volker Dohr (@VlkrDhr) 22. März 2018

Endlich wissen wir es: Heimat ist, wo Heino der Heimatministerin eine Platte mit Nationalismus und Waffengewalt verherrlichenden Inhalten schenkt, die schon bei den Nationalsozialisten besonderen Anklang fanden #Heimatkongress #Heinogate https://t.co/Sz3Qc08FPQ — Christina Kampmann (@c_kampmann) 21. März 2018

#Heino Ist also ein Aufregerthema wegen Liedern, die auch die SS gesungen hat? Fragt einer mal Frau #Merkel wie schön die Wagnerfestspiele so waren? — Andreas Rogin (@Nigor44) 23. März 2018

#Heino schenkt der Heimatministerin von #NRW eine Platte mit Heimatliedern. Kann daran nichts Verwerfliches erkennen. Das Verwerfliche ist, daraus einen Skandal zu machen. — Ronny Zasowk (@RonnyZasowk) 22. März 2018

#Heino hat mich mein ganzes Leben begleitet, und ich fand es früher etwas peinlich, aber mit dem Alter habe ich Respekt für den absolut professionellen Musiker und Menschen Heino entwickelt. Ihn anzugreifen ist einfach nur geschmacklos und peinlich. — shaun das schaf (@SchafDas) 22. März 2018

Das Geschenk sei nicht „unter Aspekten der politischen Korrektheit“ geprüft worden. Was haben Treuelieder der SS mit politischer Korrektheit zu tun? Das ist Nazikacke. #Heino — Sebastian (@sieratschki) 22. März 2018

