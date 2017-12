NBA-Champion Golden State besiegte “Vize” Cleveland

Im großen Schlager, der Neuauflage der jüngsten Finalduelle, setzten sich die Golden State Warriors in Oakland gegen Cleveland 99:92 durch. Kevin Durant (25) und Klay Thompson (24) waren die erfolgreichsten Scorer des Titelverteidigers, der weiterhin auf den verletzten Stephen Curry verzichten musste. Draymond Green steuerte ein Triple-Double (je zwölf Punkte und Rebounds, elf Assists) bei.

Kevin Love (31) führte die Cavaliers an, er verzeichnete außerdem 18 Rebounds. LeBron James kam auf 20 Zähler, er verursachte jedoch auch sieben Ballverluste. In der ausgeglichenen Partie brachte Thompson die Gastgeber im Finish mit einem Dreipunkt-Wurf in Führung. Die hielt nicht zuletzt dank Durant, der danach James zweimal stoppte, bis zum Schluss.

Weil die Houston Rockets bei Oklahoma City Thunder mit 107:112 bzw. ihr drittes Spiel in Serie verloren, sind die Warriors (79,4 Prozent) nunmehr vor den Texanern (78,1 Prozent) neuer NBA-Leader.

Boston (73 Prozent) musste die Führung im Osten aufgrund einer 103:111-Heimniederlage gegen die Washington Wizards an Toronto abgeben. Die Kanadier mit dem Wiener Jakob Pöltl in ihren Reihen bleiben freilich nur dann vorne, wenn sie in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) bei den Dallas Mavericks gewinnen.

Im Madison Square Garden waren sensationelle 31 Punkte und 22 Rebounds von Enes Kanter zu wenig für die New York Knicks. Die Gastgeber mussten sich den von Joel Embiid (25 Zähler, 16 Rebounds) angeführten Philadelphia 76ers 98:105 geschlagen geben.

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Montag: New York Knicks – Philadelphia 76ers 98:105, Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers 99:92, Boston Celtics – Washington Wizards 103:111, Oklahoma City Thunder – Houston Rockets 112:107, Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves 104:121.

(APA)