Nehammer kritisiert “verbale Patzer” von SPÖ-Chef Kern

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer - © APA

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer hat am Sonntag scharfe Kritik an Aussagen von SPÖ-Chef Christian Kern über die schwarz-blaue Koalition geübt. Stattdessen mahnte er in einem Statement gegenüber der APA Sachlichkeit in der Politik ein. Die FPÖ bewertete die Aussagen Kerns als “unterste Schublade”.