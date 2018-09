NEOS basteln mit Bürgern das Programm für Wien-Wahl 2020

NEOS wollen die Bürger stärker einbinden - © APA

Die NEOS bringen sich schon jetzt in Stellung für die Wiener Gemeinderatswahl 2020. Gemeinsam mit Bürgern will man Visionen und Lösungsvorschläge für die Stadt erarbeiten. Wesentliche Ergebnisse dieser “Chance 2020” betitelten Initiative sollen dann im pinken Wahlprogramm Platz finden, sagte Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger, die auch Wiener Landessprecherin ist, am Donnerstag.