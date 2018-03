NEOS-Kritik: Schellhorn verortet “Energetik-Affäre” in ÖVP-Nähe

Die Beauftragung eines “Bewusstseinsforschers”, der für 95.000 Euro beim Wiener Krankenhaus Nord eine “energetische Reinigung” durchgeführt haben soll, hat nun auch die im Wahlkampf befindlichen NEOS in Salzburg auf den Plan gerufen: Diese kritisierten am Mittwoch, dass es auch an den Salzburger Landeskliniken zum Einsatz “schwarzer Esoterik auf Steuerkosten” gekommen sei.