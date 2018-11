NEOS laden Bürger zu “Zukunftswerkstätten für Europa”

Europa sei “ein Versprechen, das auch eingelöst gehört. Gerade viele grundsätzliche Europa-Befürworterinnen sehnen sich danach”, erklärt NEOS Generalsekretär Nick Donig am Samstag die Idee der Aktion. “Das europäische Versprechen umfasst vor allem den Grundsatz, dass sich Europa um die wirklich wesentlichen Themen annimmt und die Bürgerinnen bei der Lösung ehrlich mitwirken können.”

Drei Themen stehen bei den offenen Bürger-Foren, an denen neben NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger jeweils auch weitere Vertreter des pinken Parlaments-Klubs sowie unabhängige Gäste teilnehmen, im Mittelpunkt: Am 7. November geht es in Innsbruck um das Thema Arbeitsmigration, eine Woche später in Wien um das Thema Digitalisierung und eine weitere Woche später in Linz um Zukunftsvisionen wie die “Vereinigten Staaten von Europa”.

(APA)