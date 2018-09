Rösslhuber folgt Unterkofler als Salzburger NEOS-Stadtrat

NEOS-Chefin Meinl-Reisinger nicht erfreut über Unterkoflers Abgang - © APA

Noch am selben Tag, an dem die Salzburger NEOS-Stadträtin Barbara Unterkofler überraschend ihren Wechsel zur ÖVP bekannt gegeben hat, hat die Partei am Mittwochabend Lukas Rösslhuber zu ihrem Nachfolger bestimmt. NEOS-Parteichefin zeigte sich indessen von Unterkofler enttäuscht.