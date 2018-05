NEOS: Sepp Schellhorn über den Rückzug von Matthias Strolz

“Bewunderung und Respekt vor diesem mutigen Schritt, den Matthias Strolz heute gemacht hat. Matthias Strolz war und ist kein Sesselkleber. Das hat er immer gesagt. Das hält er auch ein. Das ist in dieser Form in Österreich einzigartig”, reagiert Sepp Schellhorn in einer Aussendung am Montag auf den angekündigten Rückzug von Matthias Strolz.

Schellhorn: “Strolz hat neue politische Kraft ins Leben gebracht”

“Matthias Strolz hat für Österreich eine neue politische Kraft mit ins Leben gebracht, deren Aufbauphase nun erfolgreich abgeschlossen ist. Diese anzuführen war seine Berufung. So habe ich ihn erlebt: beseelt, leidenschaftlich, vorausschauend, entschlossen, klar. So hat er auch den heutigen Schritt gesetzt. Dafür gebührt ihm größter Respekt und Dank”, so Schellhorn weiter.

Dss war jetzt eine der grossartigsten Reden. Mit dieser marschieren wir gestärkt in die Zukunft nach vorne Grossen Respekt @matstrolz danke für den gemeinsamen Weg . — Sepp Schellhorn (@pepssch) 7. Mai 2018

NEOS im Oktober 2012 gegründet

Strolz hatte die NEOS im Oktober 2012 gegründet und im Jahr darauf in den Nationalrat geführt. Voriges Jahr sind die NEOS zum zweiten Mal ins Parlament eingezogen. Der Rückzug ist auch deshalb überraschend, weil die NEOS heuer in drei von vier Landtagswahlen erfolgreich waren und in Salzburg sogar vor dem Einzug in die Landesregierung stehen.