NEOS-Wahlauftakt über den Dächern der Salzburger Altstadt

NEOS-Spitzenkandidat Sepp Schellhorn - © APA

Beflügelt von guten Umfragewerten sind am Freitagabend auch die NEOS offiziell in den Wahlkampf für die Salzburger Landtagswahl am 22. April gestartet. Die liberale Partei strebt – nach Vorarlberg, Wien, Niederösterreich und Tirol – auch in Salzburg den Einzug ins Landesparlament an. Spitzenkandidat NAbg. Sepp Schellhorn hat schon im Vorfeld angekündigt, dass er gerne auch Landesrat werden möchte.