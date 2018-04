NEOS-Wahlkampf-Abschluss in Salzburg bei 30 Grad im Schatten

Entspannter NEOS-Spitzenkandidat Sepp Schellhorn - © APA

Quasi im “Kreis der Familie” haben am Freitagnachmittag in Salzburg die NEOS ihre Wahlkampf-Schlussveranstaltung für die Landtagswahl am kommenden Sonntag abgehalten. “Ich schwör’ euch, der Sonntag wird ein guter Tag”, “impfte” Spitzenkandidat Sepp Schellhorn den Anhängern noch einmal ein. “Wir werden mit geballter Kraft in den Chiemseehof einziehen und wollen dort konstruktive Politik machen.”