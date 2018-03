Netanyahu bedankt sich bei Kurz für geplante Gedenkmauer

Netanyahu von "bewegender Rede" angetan - © APA (Außenministerium/Tatic/Archiv)

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu begrüßt die Unterstützung der österreichischen Bundesregierung für die Errichtung einer Namens-Gedenkmauer für die österreichischen Holocaust-Opfer in Wien. Im Kurznachrichtendienst Twitter bedankte er sich am Donnerstag bei Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für dessen “Führungsstärke” (“Leadership”) in dieser Frage.