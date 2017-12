Netanyahu bekräftigt Israels Austritt aus der UNESCO

Austritt könnte Ende 2018 wirksam werden - © APA (AFP)

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat den Austritt seines Landes aus der UNO-Kulturorganisation UNESCO bekräftigt. “Ich habe das Außenministerium am Wochenende dazu angewiesen, aus der UNESCO auszutreten”, sagte Netanyahu am Sonntag in Jerusalem. Israel hatte den Schritt bereits im Oktober angekündigt, kurz nach einer entsprechenden Ankündigung der USA, die ebenfalls austreten wollen.