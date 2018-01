Netanyahu für Abschaffung des UNO-Palästinenserhilfswerks

Netanyahu schließt sich Trump-Äußerungen an - © APA (AFP)

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) scharf kritisiert und seine Abschaffung gefordert. Er schließe sich damit kritischen Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump an, sagte Netanyahu am Sonntag während einer Regierungssitzung in Jerusalem.