Netanyahu gibt Bombardierung in Syrien zu

Es ist ungewöhnlich, dass Israel Angriffe zugibt

Israel hat nach Angaben von Regierungschef Benjamin Netanyahu Verbündete des Iran in Syrien bombardiert. Zur Begründung sagte er am Donnerstag, Teheran habe Zehntausende Milizenkämpfer aus Pakistan und Afghanistan in das Bürgerkriegsland gebracht. Es ist ungewöhnlich, dass Israel Angriffe auf ausländische Truppen in Syrien einräumt.