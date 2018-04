Netanyahu hält am Montagabend wichtige Rede zum Iran

Netanyahu gilt als Kritiker des Atomdeals - © APA (Archiv)

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu will am Montagabend überraschend eine Ansprache zum Thema Iran halten. Bei der Rede um 19.00 MESZ solle es um eine “entscheidende Entwicklung in der Frage des Atomabkommens mit dem Iran” gehen, teilte Netanyahus Büro mit. Zuvor war Netanyahus Sicherheitskabinett in Tel Aviv zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen.