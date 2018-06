Netanyahu wirbt in Europa für seine Iranpolitik

Israels Premier sieht offenbar bessere Chancen dafür, nachdem US-Präsident Donald Trump den Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran angekündigt hatte. Netanyahu ist einer der schärfsten Kritiker des Abkommens, während Deutschland daran festhalten will.

Am Abend will Netanyahu nach Paris weiterreisen, um mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu sprechen. Danach ist auch ein Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May in London geplant. Netanyahu wird am Mittwoch in Israel zurückerwartet, wo er am Wochenende Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) empfangen wird.

(APA/dpa)