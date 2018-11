Neubewertung von Financial-Fair-Play-Fällen möglich

Financial Fair Play soll für Chancengleichheit sorgen - © APA (AFP)

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat am späten Montagabend eine Neubewertung von möglichen Verstößen gegen das Finacial Fair Play (FFP) angekündigt, sofern in Einzelfällen neue Erkenntnisse zutage treten. Der Kontinentalverband ging in seiner Erklärung allerdings nicht speziell auf die umstrittenen Fälle von Paris Saint-Germain und Manchester City ein.