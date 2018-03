Neue Anti-Brexit-Kampagne in Großbritannien

Großbritannien gehört (noch) zur EU - © APA (AFP/Symbolbild)

Die Brexit-Gegner der Organisation “Best for Britain” haben am Mittwoch eine neue landesweite Kampagne für den Verbleib Großbritanniens in der EU gestartet. In einer Erklärung hieß es, die Öffentlichkeit solle für einen zweiten Volksentscheid gewonnen werden. Dabei soll das Ergebnis des Referendums rückgängig gemacht werden. Damals stimmten fast 52 Prozent für den Ausstieg aus der EU.