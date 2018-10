Bis zur ersten Beisetzung fällt zudem keine Grabstellengebühr an, verspricht die Stadt in einer Presseaussendung am Freitag.

Pflege und Erhaltung als Gegenleistung

Als Gegenleistung soll dafür die Pflege und Erhaltung der Ruhestätte gemäß den Vorgaben der Friedhofsverwaltung garantiert werden. Bei den Gräbern aus dem Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts, soll es sich um historisch, wissenschaftlich oder volkskundlich bedeutende Denkmäler handeln.

