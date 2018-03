Neue Bilanz: Fünf Tote bei Hotelbrand auf Philippinen

Auf den Philippinen hat die Feuerwehr am Montag erst nach mehr als 24 Stunden einen Brand in einem großen Touristenhotel unter Kontrolle bringen können. Bei dem Feuer in der Hauptstadt Manila kamen nach der jüngsten Bilanz der Behörden fünf Menschen ums Leben.

Zudem gab es in dem Hotel “Waterfront Manila Pavilion” zwei Dutzend Verletzte, darunter auch mehrere Touristen aus anderen asiatischen Ländern. Bei den Toten handelt es sich um fünf Hotel-Angestellte, die alle im Casino des Hotels beschäftigt waren. Unklar war zunächst noch, warum das Feuer ausbrach. Anfangs wurde vermutet, dass es im zweiten Stock des Hauses ausbrach, wo gerade Renovierungsarbeiten in Gang waren. Einige Gäste behaupteten zudem, dass die Sprinkleranlage nicht funktionierte und es keinen Alarm gab. Die Direktion mahnte, die offiziellen Ermittlungen abzuwarten. Das “Waterfront Manila Pavilion” – ein Hochhaus mit 22 Stockwerken – wurde 1968 eröffnet. Seit vergangenem Jahr liefen dort Renovierungsarbeiten. (APA/dpa) Leserreporter Feedback