Neue Bundesheer-Schulflugzeuge in Zeltweg gelandet

Am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg hat das Bundesheer am Donnerstag zwei neue Schulflugzeuge und zwei Löschfahrzeuge übernommen. In Summe wurden vier Flugzeuge beschafft, die Gesamtkosten hierfür belaufen sich laut Bundesheer auf 2,4 Mio. Euro. Beim Festakt und der Flugzeugtaufe waren Verteidigungsminister Mario Kunasek und Infrastrukturminister Norbert Hofer (beide FPÖ) dabei.