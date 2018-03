Neue Casinos-Austria-Automatenhalle an Novomatic-Standort in Eugendorf

In Eugendorf eröffnet ein WINWIN-Standort mit 50 Glücksspielgeräten (Symbolbild). - © Bilderbox

Der teilstaatliche Casinos-Austria-Konzern errichtet eine weitere Automatenhalle in einem Novomatic-Salon. In Eugendorf (Flachgau) wird am Donnerstag im Admiral-Sportwettensalon ein WINWIN-Standort mit 50 Glücksspielgeräten eröffnet, bestätigte ein Casinos-Sprecher der APA am Mittwoch. Die Grünen prüfen eine Anzeige.