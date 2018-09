Neue Chefredaktionen bei “Salzburg Krone” und “Kurier”

Pandi, seit Juni 1986 in verschiedenen Funktionen und zuletzt in erster Linie als innenpolitischer Kommentator bei der “Krone” tätig, soll “auch künftig Akzente in der innenpolitischen Berichterstattung setzen”. Er selbst schreibt anlässlich seiner Bestellung: “Zu unseren bewährten Kompetenzen in der gedruckten Zeitung, wird die Verbindung von Digitalität mit Emotionalität und Qualität noch mehr in den Vordergrund rücken.” Wer Pandi in der innenpolitischen Redaktion der “Krone” nachfolgt, ist noch nicht bekannt.

Neue Chefredakteurin beim “Kurier”

Martina Salomon (58) ist neue Chefredakteurin des “Kurier”, teilte die Zeitung online am Mittwoch nach der Sitzung des Aufsichtsrates mit. Sie wurde nach APA-Informationen einstimmig bestellt und löst mit 1. Oktober Helmut Brandstätter ab, der Herausgeber bleibt.

Salomon ist seit 2010 beim “Kurier”, als sie der damals neue Chefredakteur Brandstätter zu seiner Stellvertreterin machte. Davor war sie bei der “Presse” Innenpolitik-Chefin gewesen. 2012 wurde sich auch Wirtschafts-Ressortleiterin des “Kurier”. Am Mittwoch nannte sie “guten, auf Fakten basierten und konstruktiven Journalismus, der immer die Interessen der Leserinnen und Leser unserer großen ‘Kurier’-Familie im Auge behält” als ihr “größtes Anliegen”. Sie habe “Respekt vor der Aufgabe, Respekt vor der Qualität der Kolleginnen und Kollegen” und “Freude an dem, was wir gemeinsam im Team leisten werden”.

(APA)