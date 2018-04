Neue Cityjets in Salzburg im Einsatz

Der Nah- und Regionalverkehr in Österreich erlebt seit Jahren ein ständiges Wachstum. Mit vier neuen Cityjets werde im Tennengau, im Pongau und im Pinzgau eine neue Ära im Salzburger Nahverkehr eingeläutet, so die ÖBB in einer Aussendung. Vorerst sind an Werktagen von Montag bis Freitag acht Züge, also vier pro Richtung, auf der Verbindung zwischen Salzburg – Zell am See und Wörgl Hauptbahnhof unterwegs. Ab Mitte Juni 2018 wird das Angebot auf dieser Strecke um ein fünftes ÖBB Cityjet Zugpaar erweitert.

Die ÖBB versprechen ihren Kunden beim Cityjet vor allem Komfort. Foto: ÖBB

Das haben Cityjets zu bieten

Die neuen Nahverkehrszüge sollen den Kunden mehr Komfort bieten, als die bisherigen, erklären die ÖBB. Das haben die neuen Züge zu bieten:

Barrierefreie Einstiege

Klimaautomatik

Verstellbare, ergonomische Sitze mit genügend Beinfreiheit

Leselampen und Steckdosen bei den Sitzplätzen

Große Tische für vis-á-vis-Sitzgruppen

Ausklappbare Laptoptische und Fußstützen für Reihensitze

Acht Kinderwagenplätze und 18 Fahrradplätze

Zwei Rollstuhlplätze pro Zugende

Infomonitore

Ablageflächen für Gepäck

WLAN sowie das onboard Portal Railnet Regio

Österreichweit mehr als 100 Cityjets im Einsatz

Im Rahmen der einer Präsentationsfahrt am Donnerstag konnten Verkehrslandesrätin Brigitta Pallauf (ÖVP), Salzburger Verkehrsverbund Gmbh Vertreter Johannes Gfrerer und Regionalmanager Christian Spanner, ÖBB-Personenverkehr Salzburg, gemeinsam mit zahlreichen Interessierten die Cityjets testen. „Je komfortabler Züge und bereitgestellte Infrastruktur sind, desto lieber werden sie auch genutzt. Der ÖBB Cityjet hat in Sachen Bequemlichkeit und Funktionalität eine neue Ära eingeleitet“, sagt Pallauf.

Von den insgesamt 165 bei Siemens bestellten ÖBB Cityjet Desiro ML sind mittlerweile 101 Züge im Einsatz. Die 64 noch ausstehenden Züge werden bis Mai 2019 ausgeliefert. „Die Fahrzeugqualität ist ein entscheidender Faktor für die Akzeptanz des öffentlichen Verkehrs. Der moderne Cityjet wird künftig täglich im ganzen Bundesland Botschafter für diese hohe Fahrzeugqualität sein“, betont Johannes Gfrerer.

Technische Daten: