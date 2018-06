Neue E-Klasse brennt mitten in Freilassing völlig aus

Der Mann bemerkte Rauch im Fahrzeuginnern seines neuen Autos, stellte den Wagen umgehend ab und brachte sich in Sicherheit. Kurz darauf stand der Mercedes nahe der Pfarrkirche in Flammen, berichtet die Polizei Freilassing in einer Aussendung.

Luxusauto brennt in Freilassing aus

Zeugen versuchten mit Feuerlöschern den Brand zu bekämpfen, was jedoch nicht gelang. Die Freilassinger Feuerwehr rückte mit 30 Mann an und brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 80.000 Euro, die Brandursache war zunächst nicht bekannt.