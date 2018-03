Neue Einzelheiten zu Mord an slowakischem Journalisten

Ermordung führte zu zahlreichen Protesten - © APA (AFP)

Nach dem Mord an dem Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova haben die Ermittlungsbehörden neue Einzelheiten bekanntgegeben. Die Umstände deuteten darauf hin, dass es sich um einen Auftragsmord handelte, teilte die Sonderstaatsanwaltschaft der Agentur TASR zufolge am Montag mit. So sei am Tatort nichts entwendet worden. Bisher seien 200 Zeugen befragt worden.