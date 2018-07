Neue Gentechnikverfahren unterliegen GVO-Richtlinie

EU-Staaten steht es frei, Organismen der GVO-Richtlinie zu unterwerfen - © APA (dpa)

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat am Mittwoch entschieden, dass durch Mutagenese gewonnene Organismen genetisch veränderte Organismen (GVO) sind und grundsätzlich den in der GVO-Richtlinie vorgesehenen Verpflichtungen unterliegen. Von diesen Verpflichtungen ausgenommen seien die mit Mutagenese-Verfahren gewonnenen Organismen, die seit langem als sicher gelten.