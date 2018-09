Neue Krimis von Eva Rossmann und Thomas Raab

Raab gönnt dem Metzger eine Pause und etabliert Hannelore Huber - © APA

Das Verbrechen wohnt überall – in der Stadt, am Land und “im Netz”. So heißt auch der neue Krimi von Eva Rossmann, der bereits 19. Fall ihrer Heldin, einer erfolgreichen Magazin-Journalistin Mira Valensky. Ihren ersten Fall hat dagegen die 70-jährige grantige Witwe Hannelore Huber zu bestehen, die in “Walter muss weg” von Thomas Raab als heimische Miss Marple eingeführt wird.