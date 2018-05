Neue “Kultur-Agentur” will Beziehungen zum Iran fördern

“USA und Iran treffen sich zum gemeinsamen Konzert in Wien. Abseits der weltpolitischen Bühne gibt es scheinbar doch ein Miteinander…” So wird ein Konzert eines New Yorker Streichquartetts und eines iranischen Musikers angekündigt, das am 1. Juni im Mozart-Saal des Wiener Konzerthauses stattfindet. Es ist das erste Konzert der neuen “Kultur-Agentur” Saphira Culture.

Gegründet wurde Saphira Culture im März durch den Österreicher Philipp Haniger und die Iranerin Saeedeh Ghazi. "Wir wollen Österreich dem Iran vorstellen und auch Kunst aus dem Iran dem österreichischen Publikum näher bringen", sagt Haniger zur APA. Ghazi habe bereits ein "gutes Netzwerk an iranischen Künstlern", Haniger will sich um Auftritte österreichischer Künstler im Iran kümmern. Da das Unternehmen noch "sehr jung" sei, sind die Veranstaltungen im Iran erst im "zweiten Schritt" geplant. Der Fokus liege auf Konzerten und "didaktischen Veranstaltungen". Die Agentur sei bemüht, alles "so unpolitisch wie möglich" zu halten. Am 1. Juni werden als erste Veranstaltung der iranische Kamancheh-Spieler Kayhan Kalhor mit dem US-amerikanischen Streichquartett Brooklyn Rider und dem schweizerischen Schlagzeuger Mathias Kunzli im Wiener Konzerthaus auftreten. Für Kalhor und Brooklyn Rider, die bereits viele Jahre zusammenarbeiten und neben Stücken von Philipp Glass auch ihr Album "Silent City" aufführen werden, wird dies der erste Auftritt in Österreich. Die politischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran hätten auf die Musiker keinen Einfluss, versicherte Haniger: "Es funktioniert blendend." Die Stückauswahl basiere auf gegenseitiger kultureller Beeinflussung: Die Mode und Musik hätten auf Brooklyn Rider während ihrer Iran-Tour einen großen Einfluss gehabt, und die Musik von Kalhor, der für einen Grammy nominiert war, überschreite kulturelle Grenzen und vereine traditionelle kurdisch-iranische Klänge mit europäischer Klassik. "Musik sollte nicht politisch instrumentalisiert werden", betonte Haniger. Musikalisch kommuniziere man auf anderer Ebene, und Konzerte böten die Möglichkeit, diese Kommunikation zu erleben. "Es kann sein, dass sich im Kulturbereich praktisch gar nichts ändert", so der Gründer und Geschäftsführer in Bezug auf die politische Situation. Auch während früherer Sanktionen habe es immer wieder einen Austausch über das Österreichische Kulturforum Teheran (ÖKF) gegeben, das dieses Jahr sein 60-Jahr-Jubiläum feiere. Neben den Konzerten veranstaltet Saphira Culture auch "didaktische Unternehmungen" an Musikuniversitäten, die im Zusammenspiel mit den Konzerten erfolgen sollen. So ist am Vortag des Konzerts ein Workshop eines Kamancheh-Spielers mit einem iranischen Ensemble zum Einsatz des tonalen Systems der iranischen Musik für Studierende der Musikuniversität Wien geplant. Außerdem soll ein iranischer Künstler einen Vortrag über die soziale und wirtschaftliche Lage des Musikers im Iran halten.