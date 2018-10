Neue Markierung für mehr Sicherheit am Zebrastreifen in Mülln

Die roten Streifen beim Schutzweg in Mülln sind neu. - © FMT-Pictures/MW

In der Gaswerkgasse in der Stadt Salzburg erwartet Fußgänger und Radfahrer ein neu gestalteter Zebrastreifen. Beim Fußgängerübergang kurz vor dem Viadukt in Richtung Landeskrankenhaus, wurden zusätzlich zu den gewohnten weißen Streifen auch noch rote angebracht. Wir haben nachgefragt, warum.