Neue Methode: Salzburger Forscher sind Todeszeitpunkt auf der Spur

Um das Projekt weiter voranzutreiben, arbeiten die Wissenschaftler nun mit dem weltweit bekannten National Forensic Service (NFS) in Seoul in Südkorea zusammen. Die renommierte Toxikologin Heesun Chung stattete den Salzburgern nun einen Besuch ab, um erste Ergebnisse zu diskutieren.

Realität der Gerichtsmedizin nicht wie im TV-Krimi

Die Realität der Gerichtsmedizin entspricht nicht jener, wie man sie aus TV-Krimiserien kennt. In der Fiktion kann der Todeszeitpunkt innerhalb kürzester Zeit und ganz exakt ermittelt werden. Die Wirklichkeit ist eine andere. “Wir können den Todeszeitpunkt bestenfalls näher eingrenzen, aber auch das nicht in jedem Fall”, so der Leiter der Salzburger Gerichtsmedizin, Fabio Monticelli, in einer Aussendung am Mittwoch. Er hat gemeinsam mit dem Zellbiologen Stefan Pittner eine neue Methode zur Eingrenzung des Todeszeitpunkts entwickelt. Dabei untersuchen die Wissenschaftler den Abbauprozess von Proteinen im Skelettmuskel.

V.l.n.r.: Stefan Pittner, Heesun Chung und Fabio Monticelli. /Kolarik ©

Neue Hinweise auf Todeszeitpunkt

Der Degradationsprozess der Skelettmuskelproteine gibt ihnen wichtige Hinweise auf den Todeszeitpunkt. Diese Methode konnte erfolgreich bei dem spektakulären Fall der beiden Leichen im Traunsee 2016 in Gmunden in Oberösterreich angewendet werden. Die Salzburger Gerichtsmediziner stellten aufgrund der Proteinanalyse fest, dass es sich dabei um Mord und anschließenden Selbstmord gehandelt hat. In regem Austausch stehen die Salzburger Forscher dabei mit dem NFS in Seoul. “Das ist eine Kooperation die wir mit Professor Chung aus Südkorea letztes Jahr initiiert haben. Dabei geht es darum, über die Proteine – die wir untersuchen – hinauszuschauen”, so Montecelli im Gespräch mit SALZBURG24. Das NFS verfügt über eine apparative und finanzielle Ausstattung, die umfangreiche Untersuchungen ermöglicht.

Todeszeitpunkt: Salzburger wollen Methode weiterentwickeln

Nun wollen Monticelli und Pittner diese Protein-Methode weiterentwickeln, um das bestehende Methoden-Spektrum zur Feststellung des Todeszeitpunkts weiter auszubauen. Denn mit dem bisherigen Wissensstand waren die Gerichtsmediziner in der Lage, den ungefähren Todeszeitpunkt entweder ganz früh oder vergleichsweise spät nach dem Tod einzugrenzen. Die Zeitspanne dazwischen, der sogenannte intermediäre postmortale Intervall, war bisher ein Graubereich. Mit der neuen Methode soll diese Lücke nun geschlossen werden.

Salzburger Protein-Methode soll in Praxis angewendet werden

Viele Faktoren, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lebensalter spielen beim Abbauprozess eine große Rolle. Eine häufig angewandte Methode basiert auf dem Abkühlungsverhalten eines Körpers nach dem Tod. “Wir wollen mit unserer Methode das Bündel an Möglichkeiten, die es gibt, um den Todeszeitpunkt einzugrenzen, erweitern”, betont Monticelli. “Am Ende sollten wir eine Art Werkzeugkoffer zur Verfügung haben, um je nach Fall die besten Werkzeuge auszuwählen und einzusetzen”, so Pittner. Denn je nach Todesumständen sind die Methoden besser oder schlechter anwendbar. Daher sei es so wichtig, dass man über ein breites Methodenspektrum verfüge, um es fallspezifisch anwenden zu können, so Pittner. Ziel der Wissenschaftler ist es, dass die Salzburger Protein-Methode routinemäßig in der gerichtsmedizinischen Praxis angewendet werden kann.