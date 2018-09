Neue ÖBB-Cityjet-Züge für Bahnstrecken im Westen

Alle Züge erhalten in Österreich und in Deutschland die uneingeschränkte Zulassung, wobei nach Bahn-Angaben 6 der 25 Fahrzeuge in Tirol auch in Italien zugelassen werden, so dass der grenzüberschreitende Verkehr nach Südtirol in Zukunft ohne Umsteigen am Brenner möglich sei.

Mit bis zu 304 Sitzplätzen und bis zu 53 Fahrradstellplätzen warten die neuen Nahverkehrszüge in Vorarlberg auf. In der Tirol-Ausführung gibt es bis zu 316 Sitzplätze und 24 Fahrradstellplätze. Die Züge sind saisonal adaptierbar, in modularer Bauart kann zwischen “Winter- und Sommerlayouts” gewechselt werden, hieß es vonseiten der ÖBB. Im Winter gibt es in der Mehrzweckzone dann genügend Abstellflächen für Wintersportgeräte, im sogenannten Sommerlayout ist Platz für den Transport von einigen Dutzend Fahrrädern. Hochfrequenzdurchlässige Fensterscheiben lassen für Mobiltelefonierer und Internet-Surfer mehr Funkwellen durch als die bisherigen konventionellen Fenster.

(APA)