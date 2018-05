Haus der Zukunft: Neue Räume für Bildung, Musik und Jugend in Elixhausen

Das Haus der Zukunft in Elixhausen ist eröffnet. - © Neumayr/ Leo

Einen Blick in die nahe Zukunft verspricht der Tag der offenen Tür zur offiziellen Eröffnung des Hauses der Zukunft am Dienstag in Elixhausen (Flachgau): Im sanierten ehemaligen Feuerwehr-Gebäude stehen Jugend, Bildung, Musik, Barrierefreiheit, Energieeffizienz und E-Mobilität im Vordergrund.