Neue Salzburger Landesregierung dürfte am Freitag stehen

In Salzburg sollen am Freitag, die Gespräche von ÖVP, Grünen und NEOS zur neuen Landesregierung zu Ende gehen. Am Vormittag steht noch eine letzte Verhandlungsrunde am Terminkalender – mit “open end”, wie es aus Parteikreisen heißt. Je nach Verlauf und Tempo der Gespräche könnte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Nachmittag die Inhalte des Koalitionsvertrags vorstellen.