Neue Tribüne für Sportzentrum Rif

„Mit der Modernisierung der Tribünen bringen wir das ULSZ Rif, das große Juwel der Salzburger Sportinfrastruktur, wieder auf den neuesten Stand“, so Landesrat Stefan Schnöll. „In naher Zukunft werden hier wieder viele Zuschauerinnen und Zuschauer bei zahlreichen Wettkämpfen jubeln können. Das ist vor allem in Hinblick auf den Höhepunkt des nächsten Jahres, die Europäischen Betriebssportspiele nächsten Juni in Salzburg, besonders erfreulich.“

Rodelhügel und Pump-Track in Rif

Das perfekte Wetter bis weit in den November hinein hilft natürlich, dass bei den Bauarbeiten viel weitergeht. Clever dabei: Tonnenweises Aushubmaterial wurde sofort wiederverwertet und ein Rodelhügel mit zwei kleinen Sprungschanzen errichtet. Außerdem ging sich noch ein Pump-Track aus, das sind kleine Hügel für die Cross-Biker. „Und das alles steht der Bevölkerung offen zur Verfügung“, ist ULSZ-Rif-Direktor Wolfgang Becker stolz. Die Arbeiten sollten bis Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein. Die geplanten Kosten belaufen sich auf knapp 4,3 Millionen Euro.