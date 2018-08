Neue US-Strafzölle auf türkischen Stahl treten in Kraft

US-Präsident Trump hatte die Sanktionen angekündigt - © APA (AFP)

Im Streit zwischen den Regierungen in Washington und Ankara treten am Montag drastisch erhöhte US-Strafzölle auf Stahl aus der Türkei in Kraft. Von 0.01 Uhr (6.01 Uhr MESZ) an wird Stahl aus der Türkei mit Abgaben in Höhe von 50 Prozent statt bisher 25 Prozent belegt, wie das Weiße Haus mitteilte. US-Präsident Donald Trump hatte die Verdoppelung der Zölle auf Stahl am Freitag angeordnet.