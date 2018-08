Neue Vignette wird Zitronengelb und kostet 89,20 Euro

Die digitale Vignette wurde in diesem Jahr über 1,3 Millionen Mal verkauft. - © APA

Die neue Autobahn-Vignette für das Jahr 2019 ist Zitronengelb und kostet für Pkw für das ganze Jahr 89,20 Euro und für Motorräder 35,50 Euro, das gab die Asfinag am Donnerstagnachmittag bekannt. Sie wird in den letzten Novembertagen bei rund 6.000 Vertriebsstellen im In- und Ausland erhältlich sein und ist ab 1. Dezember 2018 gültig.