Neue Volksschule in Großarl feierlich eröffnet

Die Eröffnung der Volksschule bot Grund zur Freude. - © Franz Neumayr/Land Salzburg

Der Grund, wieso die Schule ausnahmsweise am Sonntag ihre Pforten öffnete, war ein erfreulicher. So wurde die neue Volksschule in Großarl (Pongau) am Sonntag bei Festtagsstimmung mit Blasmusik, Chorgesang und Schützensalven eröffnet. „Der moderne Neubau garantiert bestens ausgestattete Räumlichkeiten für eine optimale pädagogische Betreuung in harmonischer Atmosphäre“, so Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (ÖVP).