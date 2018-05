Neuer Bau- und Recyclinghof für Oberalm

Spatenstich in Oberalm. - © vogl-perspektive.at

In den kommenden sieben Monaten wird der in die Jahre gekommene Bau- und Recyclinghof der Gemeinde Oberalm (Tennengau) neu gebaut. Während der Arbeiten müssen die Oberalmer auf den Abfallwirtschaftshof in der Nachbargemeinde Puch ausweichen.