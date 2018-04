Neuer Chef für Uniklinikum Salzburg

Er leitet die beiden Standorte des Uniklinikums Salzburg – das Landeskrankenhaus und die Christian-Doppler-Klinik – in Personalunion. An den beiden Uniklinikum Salzburg Standorten Landeskrankenhaus (1.108 Betten) und Christian-Doppler-Klinik (611 Betten) sind mehr als 30 medizinische Fachbereiche und Divisionen angesiedelt und rund 800 ärztliche Mitarbeiter tätig.

Bisher wurden die beiden Uniklinikum-Salzburg-Standorte von zwei ärztlichen Direktoren geleitet. Im November 2017 ging Heinrich Magometschnigg als langjähriger Ärztlicher Direktor des Uniklinikums Salzburg-LKH in den Ruhestand, Christian Pirich (Vorstand der Universitätsklinik für Nuklearmedizin) hatte seither die Ärztliche Direktion des LKH geleitet. Das Uniklinikum Salzburg-CDK wird bereits seit 1. Juli 2016 vom Vorstand der Universitätsklinik für Neurologie, Eugen Trinka, als Ärztlichen Direktor geführt. Beide stehen Koehler nun als Stellvertreter zur Seite.

Koehler wechselt von Passau nach Salzburg

Koehler war bis dato Ärztlicher Direktor am Klinikum Passau und zuvor Geschäftsführer und Ärztlicher Leiter des Behandlungszentrums Kempfenhausen am Starnberger See (Fachklinik für Multiple-Sklerose). Davor war der gebürtige Mainzer als Chefarzt in Hamburg tätig sowie Geschäftsführender Oberarzt an der Universitätsklinik Mainz, wo er einst auch sein Medizinstudium absolvierte.