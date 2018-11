Neuer Kika/Leiner-Chef sieht Handlungsbedarf

Kika/Leiner-Chef Reinhold Gütebier - © APA

Der neue Chef der Möbelketten Kika und Leiner, Reinhold Gütebier, ist jemand, der klotzt, nicht kleckert. Mit Kampfrhetorik hat der Norddeutsche am Dienstag seine Vision der Einrichtungshäuser präsentiert. Er wolle Kika und Leiner in “sicheres Fahrwasser führen”. Raus aus Umsatz- und Kundenschwund sowie Verlusten. “Es fehlt an Pfiff, Charme und Inszenierung.”