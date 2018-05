Neuer NEOS-Chef wird im Juni gewählt

Die NEOS bestimmen im Juni einen Nachfolger für Matthias Strolz. - © APA/Georg Hochmuth

Die NEOS entscheiden bei einer Mitgliedsversammlung Ende Juni in Wien über die Nachfolge von Matthias Strolz. Der NEOS-Gründer will am Mittwoch einen Vorschlag abgeben. Strolz hatte am Montag völlig überraschend seinen Rücktritt erklärt.