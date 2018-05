Neuer NEOS-Chef wird im Juni gewählt

Wer folgt Matthias Strolz nach? - © APA

Die NEOS werden nach der Rücktrittserklärung von Matthias Strolz bei einer Mitgliederversammlung am 23. und 24. Juni in Wien einen neuen Chef bzw. eine neue Chefin wählen und Strolz verabschieden. Darauf hat sich der Parteivorstand bei einer Sitzung am Dienstag verständigt, sagte Generalsekretär Nikola Donig der APA.