Wetterstation Salzburg-Freisaal erreicht Rekord an Sommertagen

An der ZAMG-Wetterstation Wien Innere Stadt wurden heuer (Auswertung bis inkl. 10. September) bereits 108 Sommertage registriert. Der Spitzenwert stammte hier aus dem Jahr 2003 mit 106 Sommertagen.

Rekordmarke in Freisaal erreicht

Neue Rekorde bei der Zahl der Sommertage wurden auch in St. Pölten (heuer bisher 97, Rekord 89 im Jahr 2003), in Eisenstadt (heuer bisher 102, Rekord 101 im Jahr 2003), in Linz (heuer bisher 94, Rekord 93 im Jahr 2003) und Bregenz (heuer bisher 85, Rekord 83 im Jahr 2003) verzeichnet. Die Wetterstation Salzburg Freisaal erreicht am heutigen Dienstag den bisherigen Rekord von 94 Sommertagen aus dem Jahr 2003.

Österreich-Rekord: 120 Sommertage

Auch der österreichweite Rekord könnte noch diese Woche erreicht werden. Dieser stammt ebenfalls aus dem Jahr 2003, mit 120 Sommertagen in Leibnitz in der Steiermark. “Dieser Rekord wird ziemlich sicher noch diese Woche erreicht, wahrscheinlich am Donnerstag”, hieß es in der Aussendung. An der Spitze aller ZAMG-Wetterstationen liegen derzeit Andau/Seewinkel im Burgenland mit 117 Sommertagen, gefolgt von den beiden niederösterreichischen Gemeinden Wolkersdorf mit 116 und Hohenau an der March mit 113 Sommertagen.

(APA)