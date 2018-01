“Neuer” Schlierenzauer zurück auf Heimschanze am Bergisel

Ausnahmekönner Schlierenzauer wird bald 28 Jahre alt - © APA

Vorbei ist die Zeit der mentalen Probleme und der Verletzungen. Gregor Schlierenzauer kehrt zwei Jahre nach dem Tournee-Aus, einem Tiefpunkt, auf seine Heimschanze am Bergisel zurück. “Ich freue mich extrem, wieder daheim zu springen, das taugt mir, da nehme ich viel mit”, erklärte der Stubaier vor der dritten Station der Vierschanzen-Tournee am Donnerstag (14.00 Uhr/live ORF eins) in Innsbruck.