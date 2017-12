NBA-Champion Golden State rutschte gegen Denver aus

Freude bei den Raptors - © APA (Getty)

Der amtierende NBA-Meister Golden State Warriors hat am Abend vor Weihnachten seine siebente Saisonniederlage bezogen. Am Samstag unterlag das Team aus Kalifornien zu Hause in Oakland den Denver Nuggets 81:96. Am Christtag bekommt es Golden State in einer Neuauflage der jüngsten Finalserie mit Vizemeister Cleveland zu tun. Die Toronto Raptors bezwangen mit Jakob Pöltl die Philadelphia 76ers.