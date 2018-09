Neues Enthüllungsbuch beschreibt “Nervenzusammenbruch” im Weißen Haus

Bob Woodward sorgt mit seinem Buch über Trump für Aufruhr. - © APA/AFP/Mandel NGAN, Jim WATSON

Ein neues Enthüllungsbuch über das Weiße Haus charakterisiert US-Präsident Donald Trump als wütenden, paranoiden Ignoranten. In seinem Buch “Fear: Trump in the White House” (Angst: Trump im Weißen Haus) beschreibt Autor und Pulitzer-Preisträger Bob Woodward in Anekdoten, wie die Mitarbeiter des Präsidenten ständig versuchen, ihren Chef unter Kontrolle zu bringen und seine Anweisungen missachten.