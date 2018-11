Regierung stimmt für neues Kindergarten-Gesetz trotz Protest

Abschließend hat die schwarz-grün-pinke Landesregierung gegen die Stimmen der Opposition das Gesetz durchgewunken und es für die Zuweisung an den Verfassungs- und Verwaltungsausschuss zur Diskussion freigegeben.

Die Hintergründe:

Für Aufregung sorgt, dass es künftig anstatt zwölf Schließtagen nur mehr sechs geben soll. Schließtage sind jene Tage, an denen die Kindergärten geschlossen sind, für die sich die Kindergärtnerinnen aber keinen Urlaub nehmen müssen. Diese Tage sind also zusätzlich zum gesetzlichen Urlaub frei. Bisher waren das die Oster- und Weihnachtsferien.

Weniger Schließtage für Kindergartenpädagogen

Die Änderung des Gesetzes betrifft jene Pädagogen, die in Landgemeinden tätig sind. Die Stadt Salzburg hat eine eigene Regelung. Man denke auch nicht daran, diese zu überarbeiten, erklärte Vizebürgermeister Bernhard Auinger gegenüber dem ORF-Salzburg.

Ausgeschlossen davon waren bis jetzt Beschäftigte in Krabbelstuben und Horten. Mit dem neuen Gesetz sollte sich das ändern: Auch in Krabbelstuben und Horten sollte es Schließtage geben. Das geht aber zulasten der Kindergärtnerinnen, die deshalb auf sechs Tage verzichten müssen. Dagegen regt sich Widerstand. Der “Berufsgruppe der Pädagoginnen in Kinderbildungseinrichtungen Salzburgs” (BPKS) stößt vor allem sauer auf, dass damit die Ungleichbehandlung zwischen Stadt- und Gemeindekindergärten und jene zwischen Gemeinde- und Privatkindergärten noch größer wird. Allerdings begrüße man, dass auch in Horten und Krabbelstuben Schließtage eingeführt werden, das dürfe aber nicht durch eine Schlechterstellung der Kindergärtnerinnen erreicht werden, heißt es in einer Aussendung.

Die BPKS begründet die Notwendigkeit der Schließtage mit dem Recht der Kinder auf Familie und Erholung: “Die Erholungsphasen zwischen Weihnachten und Sommer sind für alle beteiligten Pädagoginnen und Kinder notwendig, um den Erholungsfaktor und die Gesundheit zu erhalten.”

Kindergärtnerinnen fürchten Lohnkürzung

Da die Schließtage auch Teil des Lohns sind – sie werden als Arbeitstage bezahlt – bedeutet eine Kürzung auch weniger Lohn: Gerechnet auf die Lebensarbeitszeit seien das bis zu 34.000 Euro, betont die BPKS. Dem hält das Land, zuständig ist Bildungslandesrätin Andrea Klambauer (NEOS), entgegen. Darin steht, dass die Neuregelung nur für jene Pädagoginnen gilt, die neu angestellt werden. Dafür würden diese auch ein höheres Einstiegsgehalt bekommen, um die Streichung der Schließtage auszugleichen. Für bestehende Arbeitsverhältnisse sind keine Änderungen vorgesehen, den Anspruch auf die Freistellung während der gesamten Osterferien behalten sie auch bei einem Arbeitgeberwechsel in den nächsten drei Jahren noch bei.



Regierung sieht “keine Verschlechterung”

Für die Regierung ist damit von ” keiner Verschlechterung für die betroffenen Bediensteten auszugehen”, heißt es im Gesetzesentwurf. “Jene Pädagoginnen, die mit neuen Verträgen einsteigen, erhalten die sechs Schließtage sowie ein Anfangsbruttogehalt von mindestens 2.400 Euro pro Monat. Mir ist es bei der Änderung um eine bestmögliche Gleichstellung aller Kindergartenpädagoginnen gegangen”, sagte Klambauer.

Anders sieht das ebenfalls die FPÖ. Klubobfrau Marlene Svazek fordert deshalb die Erstellung eines Forderungs- und Zielekatalogs für die Pädagoginnen. Kritik kommt auch aus der SPÖ, sie will die Rücknahme der geplanten Kürzung der Schließtage erreichen und hat dazu ebenfalls einen Antrag gestellt, heißt es in einer Aussendung.