Neues Parlament in Italien startet – erster Mehrheitstest

Schwierige Zeiten für Italiens Politik - © APA (AFP)

Nach dem unklaren Wahlausgang in Italien nehmen die neu gewählten Parlamentarier am Freitag in Rom ihre Arbeit auf. Sowohl im Senat (10.30 Uhr) als auch in der Abgeordnetenkammer (11.00 Uhr) steht die Wahl der jeweiligen Präsidenten auf der Tagesordnung.