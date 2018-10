Neues Zuhause für BORG Oberndorf

Die Schüler ziehen von Containern in den Neubau in Oberndorf. - © FMT-Pictures/KJ

Das BORG Oberndorf (Flachgau) hat jetzt ein eigenes Gebäude. Selbstverständlich ist das nicht, denn die Schule ist eigentlich eine Außenstelle des BORG im Nonntal in der Stadt Salzburg. Bisher war man in Containern und der HAK Oberndorf untergebracht. Nun sind die 164 Schüler und 37 Lehrer in ein neues Zuhause gezogen.